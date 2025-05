FOTOD JA VIDEO Tallinnas hakati jalakaid vaktsineerima

Puude vaktsineerimiseks kasutatakse terava otsaga suurt veepüstolit meenutavat süstalt, millest voolab igasse süstekohta üksainus tilgake kullahinnaga nestet, mille puu kohe endasse imeb. Kui inimese kaitsepookimiseks piisab ühest sutsakast, siis puukoore alla tehakse väikesed augukesed iga 10 sentimeetri järel terve puu ümbermõõdu ulatuses. Koore all liikuvad tõusvad voolud viivad vaktsiini edasi ning see jaotub ühtlaselt puu kõigi osade vahel.

«Oluline on mõista, et see ei ole jalakasurma ravim, vaid bioloogiline preparaat, mis tõstab puude vastupanuvõimet ja õpetab nende immuunsüsteemi jalakasurma kiiremini ära tundma,» selgitas Madalmaadest vaktsineerijaid välja õpetama saabunud meisterarborist Ron Schraven, kes juhib vaktsiini välja töötanud firma DutchTrig puuhaiguste ja -kahjustajate osakonda.