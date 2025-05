Midagi pole teha – pean kohe tunnistama, et ma ei kuulu siia. Paraku ei saa ma eesti keelt oskamata laulusõnadest aru ega tea, millise meloodiaga on tegemist, nii on ka laulude tähendusest raske aru saada. Karta on, et kohe paneb dirigent taktikepi käest ja viskab mind saalist välja. Aga loodan, et nii siiski ei lähe.