Ukrinform teatas sellest viitega Umerovi Facebooki postitusele, milles minister selgitas, et pärast 16. mail Türgis toimunud Ukraina ja Venemaa vahelisi kõnelusi oli maailm oodanud, et Venemaa koostab ja esitab memorandumi, milles on üksikasjalikult kirjeldatud nägemus relvarahust.