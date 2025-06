FOTOREPORTAAŽ «Loodame, et me ei pea seda kunagi kasutama»: Nõmme elanikud rajasid keldrisse sauna asemele varjendi

Mõnikord on keldrid pimedad ja hirmutavad, kuid ainult seetõttu, et me ise oleme need selliseks muutnud. 12 korterelamut Tallinnas kasutasid riiklikku rahalist toetust ja kohandasid oma keldriruumid varjenditeks. Nüüd on nende majade keldrid valgusküllased, puhtad ja avarad. Ja nüüd on nad valmis pakkuma elanikele hädaolukorras varju.