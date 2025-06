Tantsupeolised tänavu laulupeole tasuta ei pääse – pilet tuleb igaühel endil muretseda

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla tunnistas, et 2019. aastal seisis laulupeo meeskond suure küsimärgi ees, sest ajaloos esimest korda täitus väljak inimestest niivõrd, et turvalisuse kaalutlustel tuli väravad sulgeda. Toomla meenutas, et laval ja publikualal oli niivõrd kitsas, et päästjate, meedikute ja politsei töö oli raskendatud.