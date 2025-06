«Täna toimus meil NATO-Ukraina Nõukogu kohtumine kaitseministritega. See oli väga hea. Me läksime tõesti detailidesse ehk kuidas me tagame, et toetus Ukrainale ei ole mitte ainult praegu olemas, vaid ka püsiv ja kuidas me tagame kollektiivselt, kui juhtub see, mida me kõik loodame, et teoks saaks pikaajaline relvarahu või isegi rahuleping. Ja me tõesti kiidame siin president Trumpi sellealaste jõupingutuste eest,» rääkis Rutte.