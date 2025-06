Rahvamasse liigutav Marko Torm: «Elamuse saamiseks pole vaja minna ilmtingimata New Yorgi Central Parki»

Elu kallineb ja inimesed vaatavad tihtipeale harrastustele tehtavad kulutused üle. Samas – need, keda üks või teine asi köidab, olgu siis Ööjooks või midagi muud, osalevad suure tõenäosusega niikuinii. Kuidas teile praegune seis paistab?

Kommerts- või eraalgatuslik korraldaja tunnetab [kitsamaid olusid] kohe sponsorraha pealt. Suvisel puhkusteperioodil on inimesed nõus veel kulutama, aga muul ajal on keeruline. Majandusseis on ebamäärane, halb. Maksutõusud ja kõik muu tekitavad hirmu.