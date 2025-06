Õiguskomisjoni esimehe Madis Timpsoni sõnul on kaamerate kasutamise eesmärk tabada kurjategijaid ja suurendada turvatunnet ühiskonnas, ent nende kasutamine peab olema selgelt reguleeritud ja kasutus piiritletud, et ei tekiks soovitule vastupidine efekt. Timpson rõhutas, et oluline on eelnõu arutada kvaliteetselt, kuivõrd see puudutab inimeste põhiõigusi.