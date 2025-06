Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Postimehe veebis ja paberlehes ilmunud artikkel räägib sellest, et politsei alustas Lääne-Virumaal Haljala vallas vallaelaniku kaebuse peale menetlust võimaliku korruptsioonivastase seaduse rikkumise tõttu. Asi puudutab eriplaneeringut tuulepargi rajamiseks. Artiklist selgub muuhulgas, et Haljala vallavanema Anti Puusepa endise äripartneri firma soovib valda tuulepargi rajada.

Anti Puusepp kaebas Pressinõukogule, et artikkel loob lugejale ebaõige ja eksitava mulje, justkui laekus politseile Anti Puusepa kui valla otsustavas ametis oleva isiku kohta kaebus, mille alusel algatati menetlus. Artiklis luuakse lugejale arusaam, justkui sai Anti Puusepp mõjutada vallavalitsuse liikmete otsustusprotsessi (viited väidetavatele sõltuvussuhetele). Kaebaja leiab, et tegemist on lugejas ebaõige arusaama loomisega, kuna tema suhtes ei ole