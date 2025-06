Selles süüasjas ei ole vaidlust, kas tegu toimus, sest Romet on varem tunnistanud ja tunnistas ka reedel kohtusaalis, et lõi Helarit noaga, selgitas prokurör Maarja-Liisa Kõiv. Vaidlus käis selle üle, kas tegu oli tahtlik või oli see hädakaitse.

Prokurör leiab, et Romet ründas Helarit selleks, et teda karistada. Kaitsja Alar Neiland on seisukohal, et tegu oli hädakaitsega, mille piire Romet ei ületanud.