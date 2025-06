«Inimesed viga ei saanud. Kuid kahjuks on energiataristu kahjustatud. Ja see on Venemaa näkkusülitamine kõigele, mida rahvusvaheline üldsus püüab selle sõja peatamiseks teha. Vahetult pärast Vladimir Putini ja Donald Trumpi vestlust. Pärast seda, kui ameeriklased palusid meil mitte rünnata Venemaa energiarajatisi. Ja ajal, mil Putin ise püüab end kujutada Lähis-Ida vahendajana ja üritab kuidagi aidata oma kaasosalisi Teheranis,» rääkis Zelenskõi.