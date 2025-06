«Kahe aasta jooksul on mul olnud rõõm töötada kolme ministriga ning aidata tuua otsustusprotsessidesse teaduslikku tausta. Olen väga tänulik, et Kristen Michal (RE), Yoko Alender (RE), Andres Sutt (RE) on hinnanud minu nõu ning väärtustanud teadusnõuniku rolli läbimõeldud otsuste kujundamisel. Aitäh usalduse ja suurepärase koostöö eest!» kirjutas Helm sotsiaalmeediasse.