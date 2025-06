Rakvere politseijaoskonna juht Erkko Piirimägi märgib, et esimesed seened on sambla seest oma ninad välja pistnud ning õige pea läheb lahti suurem sagimine metsades. «Paraku toob see periood aastast alati kaasa ka olukorrad, kus metsa või mujale loodusesse läinud inimesed kaotavad sihi ning eksivad ära,» lisas Piirimägi.