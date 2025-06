«Malev ei ole ainult esimese töökogemuse saamise koht, vaid ka võimalus avastada iseennast ning arendada sotsiaalseid oskusi,» sõnas Tatter. «Sel aastal on meil ka viis erinevat teemarühma: loome-, liikumise-, spordi-, kokanduse- ja improteatri rühm. Samuti on koostöös Kaitseliiduga loodud Kaitsetahte rühm, kus tutvustatakse noorkotkaste ja kodutütarde tegevusi. Esmakordselt on malevas ka rühm erivajadustega noortele – soovime, et malevakogemus oleks kättesaadav kõigile,» lisas ta.