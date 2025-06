17. juuni 1940 – saatuslik päev Eesti ajaloos

Aastakümneid räägiti Nõukogude Eestis mingist töörahva ülestõusust 21. juunil, mille tulemusena sai peaministriks arst ja punane luuletaja Johannes Vares-Barbarus, kuid tegelikult oli see juba nukumäng.

«Et mõista toonaseid sündmusi ja saada lõpuni aru 21. juuni tähendusest, on oluline silmas pidada 17. juunil toimunut,» ütles Eesti Mälu Instituudi juhatuse esimees Meelis Maripuu. «Nõukogude Liidu korraldatud riigipööre sai toimuda ikka seetõttu, et kõigepealt meie riik okupeeriti.»

Maripuu sõnul oli teisel pool Läänemerd käimas olev sõda selleks ajaks meile üsna lähedale jõudnud. Talvesõda oli kestnud üle poole aasta, aprillis alustas Saksamaa Taani ja Norra ründamist. «Eesti Vabariigi juhtkond püüdis inimesi rahustada, et ei tekiks sõjapaanikat, sest see ei aita,» mainis Maripuu. «Aga kui sõda Punaarmee näol Eestisse kohale jõudis, oli see tavalisele inimesele ikkagi ootamatu.»