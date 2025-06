Kodumaise tehisintellektiga loodetakse noored uuesti mõtlema õpetada

Tehisintellektihüppe (TI-Hüppe) programmi tegevjuht Ivo Visak selgitas, et kuna tehisintellektist on saanud laiatarbekaup ja õpilaste peamine abimees koolitöös, võib ajapikku kaduda kriitilise mõtlemise võime, sest oma peaga mõtlemise asemel usaldatakse tehisaru. Sel aastal käima lükatud ja miljoneid maksva TI-Hüppe sisutiimi liige ja Tallinna Ülikooli teadur Grete Arro ütles, et õpirakendusest saab iseseisva õppimise vahend, mis aitab gümnasistidel teemasid mõista siis, kui õpetaja on koju läinud. Rakendus ei ole loodud andma lihtsaid vastuseid ja tänu sellele areneb ka õpilaste mõtlemine.