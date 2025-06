Kolm tähelepanekut ja õppetundi Iisraeli tsiviilkaitsest

Enamik vigasaanuid ei tule otsetabamusest, vaid šrapnellidest ja kildudest, rakett puruneb tükkideks ja killud paiskuvad laiali. Teisese efektina purustab lööklaine ümbruse ja jälle näitena, klaasikillud paiskuvad laiali ja vigastavad inimesi.

Keegi ei ole täiuslik ja kõik teevad vigu. Eelmise aasta 27. juulil tabas Hezbollah’ lastud rakett Golani kõrgendikul asuvat Majdal Shamsi nimelist druze linnakest. Jalgpalliväljakul sai surma 12 last. See juhtum demonstreeris ka mitut Iisraeli nõrkust. Kõigepealt, nagu Majdal Shamsis Postimehele räägiti: hoiatussignaal tuli praktiliselt samal ajal kui raketitabamus. Reageerimisaega sisuliselt polnud. Teiseks, jalgpalliväljaku kõrval oli küll betoonpunker, aga see oli paigaldatud alles üks päev varem. Võib-öelda, et lapsed polnud selle kasutamisega ka lihtsalt veel harjunud.

KORD

Andres Mustonenile meeldib öelda, et iisraellaste sees on eriline seder – kord – mida võib näha igal pool. Nagu Mustonen muigamisi näitlikustab, isegi Tel Avivi maailmakuulus Gay Pride, ka seal on kord olemas.

Majdal Shams jalgpalliväljak. Hezbollah’ raketitabamus tuli jalgpalliväljaku lõunanurka, fotol paremal on päev varem paigaldatud betoonist varjumispunkt. Foto: Idf

Sõnadega on seda raske edasi anda, aga kõrvalt vaatajana kogedes paistab see silma. Ei ole paanikat. Ei ole segadust. Kui on häire, siis inimesed päriselt reageerivad. Küll on aga kiirus. Kes on kodust ilma jäänud, mõne tunniga on uus koht leitud. Poole päeva pärast nõustajad. Õhtuks juba organiseeritud heategevuslik korjandus.

Sama kiirus kehtib reageerimises tabamustele. Ei ole liialdus öelda, et Iisraeli meedias on juba paar minutit pärast plahvatust info selle kohta, kus ja mis juhtus. Ilmselgelt näitab see ka tihedat koostööd kaitseväega.