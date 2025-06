Politsei päästis merelt kolm noormeest

Täna kella 15.30 paiku sai merepäästekeskus hädaabikõne noormehelt, kes ütles, et läksid sõpradega kolmekesi merele, kuid on nüüd tugeva tuule tõttu üksteisest lahku triivinud ega saa enam kaldale.

«Tõeliselt õnnelik õnnetus ja õppetund kõigile, kes merele plaanivad minna: alati tuleb vaadata ilmaprognoosi, tugeva tuulega merele minekut vältida, ja võtta kaasa vajaminev päästevarustus. Nende noormeeste puhul oli omakorda kiiduväärt, et kõigil olid kaasas telefonid ning oskasid kasutada positsioneerimist, et kaaslaste umbkaudset asukohta markeerida. See aitas meid oluliselt, et kiiresti abivajajateni jõuda,» märkis päästeoperatsiooni juhtinud Kärdla piirivalvur Aivar Jõeleht.