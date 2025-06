Korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sõnul ei saa praegu e-hääletusprotsessi kohal olevaid küsimusi lugeda lahendatuks, kuna möödunud riigikogu valimiste selles etapis, kui kehtivad hääled eraldati kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehti anonüümseks, oli võimalik esitada loendamiseks täiesti uued sedelid ning just see samm ahelas on jäetud auditeerimata.