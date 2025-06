Selgus Kalamaja põhikooli juurdeehituse arhitektuurivõistluse võitja

Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul on Kalamaja põhikooli juurdeehitus oluline samm Tallinna haridusvõrgu ajakohastamisel. «Põhja-Tallinna elanikkond kasvab kiiresti ning see seab linnale kohustuse tagada kaasaegsed ja piisavad õppetingimused. Kalamaja põhikooli ajaloolises hoones õpib praegu rohkem õpilasi, kui sinna algselt ette nähti. Sadakond aastat tagasi ehitatud koolimaja oli kavandatud 350 õpilasele, kuid tänaseks on see arv märkimisväärselt kasvanud. Juurdeehitusega ei rikuta olemasoleva koolimaja ajaloolist väärtust, vaid võimaldab pakkuda kooliperele kaasaegset õpikeskkonda,» lisas Jaamu.