KUKU Finantsinspektsiooni pikaaegne juht lahkub ametist: unistus järelevalvest on täitunud

«Ise ma sellel avalikul konkursil ei osale. Kui kunagi finantsjärelevalvega sai algust tehtud, tekib arusaam, milline üks õige ja hea finantsjärelevalveasutus peaks olema. Ma arvan, et tänaseks on finantsinspektsioon kindlalt tegutsev, professionaalne, sõltumatu,» loetles ta, toonitades eriti viimase olulisust.

Kessler lisas, et finantsinspektsioon on tunnustatud muu hulgas ka välismaiselt: «Näiteks Euroopa Keskpank, kes meid väga kuulab.»

Kolmel korral finantsinspektsiooni juhatuse esimeheks valitud Kessler lisas, et valdkond on talle väga südamelähedane ja tegeles ta sellega juba ka advokaadina enne karjääri finantsinspektsioonis.

«Mina tunnen seda, et see unistus, mis mul on olnud finantsjärelevalvest, on nüüd lihaks saanud,» ütles ta. Lootma jääb ta veel seda, et luuakse ka finantsombudsmani koht.