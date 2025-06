Kas täna allkirjastatud vangla rendileping on viimse punktini paika pandud või on veel halle alasid, mis vajaksid täiendavaid läbirääkimisi?

Seda lepingut on väga pikalt ettevalmistatud. Eelkonsultatsioonides on välja selgitatud, kui sarnased kahe riigi süsteemid üldse on ja millele tuleks üleüldse tähelepanu pöörata. Pärast seda, kui valitsus on andnud mandaadi, on olnud ametlikud läbirääkimised, mis on tuginenud eelnevatele analüüsidele. Peaks olema küll kõik kaetud meie tänaste parimate teadmiste kohaselt.