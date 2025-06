«Prokuratuuri hinnangul on senise kriminaalmenetluse käigus vajalikud tõendid kogutud ja nende põhjal on alust esitada süüdistus, et kohus saaks tõendite hindamise järel õigust mõista,» ütles täna Harju maakohtule süüdistusakti esitanud majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olgerd Petersell.

Kohtueelset menetlust teostanud keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp rõhutas, et kuigi kohtumenetlus seisab selles kaasuses alles ees, näitab menetlus, kui oluline on korruptsioonivastaste meetmete järjepidev rakendamine ja arendamine kõigis avaliku sektori asutustes. «Süsteemne lähenemine, teadlikkuse tõstmine ja tõhus järelevalve on olulised kohad, et vähendada võimalusi eksimusteks ja väärkäitumiseks. Eriti oluline on, et kõrgematel riigiametnikel, kelle ülesanne on ka ise korruptsiooniennetuse süsteeme kujundada, oleks oma käitumisega eeskujuks kogu avalikule teenistusele,» selgitas Aivar Sepp.