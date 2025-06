GALERII Õhuväe uueks ülemaks sai kolonel Riivo Valge

«Õhuvägi on just see üksus, millele saab toetuda kogu ülejäänud kaitsevägi ning mis ühes selle võimega kannab ka määratut vastutust kogu Eesti julgeolekus tervikuna. Olen südamest õnnelik ning tänulik selle võimaluse ja selle aja eest õhuväes, mis on mulle väga palju juurde andnud,» ütles brigaadikindral Toomas Susi tänades pidulikul tseremoonial kõiki õhuväelasi tehtud töö eest.