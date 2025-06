Valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul oli läbivaim joon ettepanekutes see, et e-hääletamine tuleks seaduses lahti kirjutada nii, et see oleks kergemini mõistetav, läbipaistvam ja et kõik muudatused, mis puudutavad e-hääletust, tuleks teha eelneva laiapõhjalise arutelu tulemusena. «Eestis on e-hääletamine toimunud 20 aastat. Arutelu on kindlasti olnud ja eksperte on ka kaasatud,» sõnas Koitmäe Postimehele.