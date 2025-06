KIRIK VÄLJASPOOL SEADUST Piiskop Daniel: ma ei ole nõus metropoliit Stefanusega

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit kinnitas ERRile antud intervjuus, et kirikute ja koguduste seadus, kui see vastu võetakse, on täitmiseks kõigile, ka Moskva patriarhaadiga kanooliselt seotud Eesti Kristlikule Õigeusu kirikule (EKÕK, endine MPEÕK).