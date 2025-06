Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul näitab valmiv Stroomi rannahoone, kuidas nutikalt kavandatud ajutine lahendus saab pakkuda püsivat väärtust. «Moodulitest kokku pandud hoone on paindlik, keskkonnasäästlik ja vajadusel teisaldatav – see annab linnale võimaluse ruumi arendada vastavalt tulevikuvajadustele. Eriti oluline on, et hoone on aastaringselt kasutatav ja vastab kohalike ootustele nii funktsionaalsuse kui ka keskkonnasäästlikkuse osas,» ütles Jaamu.