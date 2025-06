Päästeameti ohuteavituse ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Argo Kerb nentis, et kuigi teavitussüsteemis ilmnesid puudujäägid, osutus inimeste teavitamine oodatust edukamaks, sest teavitamisega alustati mitu kuud varem. «Meile ei tulnud pärast alarmi ühtegi kirja ega küsimust inimestelt, keda oleks alarm üllatanud,» selgitas Kerb. «Tagaside oli see, et inimesed oleksid tahtnud sireene kõvemini kuulda ja sõnumit kiiremini saada.»