Valitsuse lühinägeliku ja ebapädeva poliitika vastu välja kuulutatud meeleavalduse päevajuht Andrus Tamm leidis, et praegune valitsus on viinud meid ummikusse ning ei ole suuteline riiki sealt välja tooma. «Mitte Rootsi vange pole meil Tartu vanglasse vaja, vaid valitsust tuleks sinna saata,» lausus ta.

Meeleavaldusel osalenud Eugeni (70) sõnul on teda mõjutanud viimaste aegade maksutõusud – käibemaks ja automaks. «Peab ära maksma, ega muud moodi ei saa. Tuleb kõhu arvelt kokku hoida,» ütles ta. Eelkõige tuli mees nõudma, et kaotataks e-hääletamine ja astmeline tulumaks kehtestataks niimoodi, et 3000 euroni maksavad kõik võrdselt ning rohkem teenivatele oleks ette nähtud 50protsendiline maksumäär.