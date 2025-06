Riigikogu Keskerakonna fraktsioon ei toeta kolmandal lugemisel olevat elulõpu tahteavalduse eelnõu, kuna Eesti tervishoiu süsteemil on pakilisemad probleemid. Fraktsiooni esimees Lauri Laats sõnas, et enne elulõpu tahteavalduse eelnõu vastu võtmist peab tegelema põhiküsimustega nagu ravi kergendamine ja rahastamise probleemid.

«Kui meil on täna rahalised kitsaskohad, mis takistavad patsientide ravi, siis peaksime eelkõige leidma lahendused, kuidas tagada kõigile õigus kvaliteetsele arstiabile,» lausus Laats. «Meie ettepanek on esmalt palliatiivse ravi lahenduste tõhustamine, kodupõhise hoolduse arendamise ja perearstide süsteemi tugevdamine, et iga inimene saaks kvaliteetset hooldust ka elu lõppfaasis. Alles siis võiksime arutleda elulõpu tahteavalduste üle, teades, et see ei toimu olemasolevate puuduste ja probleemide taustal,» nentis Laats.