On vähemalt mitukümmend inimest, kes alkoholist loobuda ei suuda või ei taha, mistõttu ollakse vereanalüüside tulemusi endale sobivamaks muudetud.

Tuhandetele kuritegusid toime pannud inimestele on pandud nõue käia vereproove andmas, et jälgida nende alkoholitarvitamist. Mõned on aga läinud lihtsama vastupanu teed ja tulemusi võltsinud.