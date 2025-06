Allkirjad saanud vanglarendileping jättis detailid lahtiseks

Seda nentisid lepingu allkirjastamise järel ka Pakosta ja Strömmer, et tegemist on alles vaheetapiga ja selleks, et esimesed Rootsi vangid üle Tartu vangla läve astuksid, tuleb läbida mitu sammu.

Lepingu peab ratifitseerima mõlema riigi parlament ja Rootsi Riksdag peab vangide Eestisse saatmiseks muutma ka põhiseadust. Strömmer tunnistas eile lepingu allkirjastamise järel, et Rootsi poliitika jaoks on olnud tegemist valulise protsessiga, kuna vanglarendiga annab Rootsi riik osa riigivõimu funktsioonidest üle Eestile. Et põhiseaduse muutmine Rootsi parlamendis vajaliku toetuse saaks, on tarvis kvalifitseeritud häälteenamust eht täpsemalt vähemalt kolme neljandiku saadikute toetust.