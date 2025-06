Papageno preemia: elupäästvate lugude avalik konkurss

Papageno preemia väljaandmise eesmärgiks on tõsta esile parimaid suitsiidiennetust toetavaid ajakirjanduslikke töid, mis on levitanud sõnumit, et keegi ei ole kunagi üksi. Lisaks soovitakse ühiskonnale paremini mõista anda, et suitsiidikäitumise teemal kirjutamine nõuab suurt vastutustunnet.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) eksperdi Dr. Zrinka Laido sõnul on oluline kajastada suitsiidiga seonduvaid teemasid just positiivsest vaatevinklist, kuna see võib anda raskes olukorras olevatele inimestele lootust: «Tihtipeale võib suitsiidimõtted eemale viia vaid üks positiivse alatooniga toimetuleku näide elust enesest. Papageno preemia abil juhime tähelepanu suitsiidikäitumise kaitseteguritele ning sellele, kuidas keegi on oma kriisi ja suitsidaalsusega hakkama saanud. Niimoodi jõuame suurema hulga hädasolijateni, et julgustada neid abi otsima».