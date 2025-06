KUKU Vaiknemets: kõik Eesti kiirabitöötajad saavad ballistilised vestid ja kiivrid

Nädala alguses kirjutas Politico, et riigid NATO idatiival valmistuvad võimalikuks relvakonfliktiks ka meditsiinivaldkonnas. Artiklist jäi mulje, et Eesti haiglates on juba olemas virnades nii kuuli- ja killuvestid kui ka kiivrid.

Ragnar Vaiknemets Foto: Tairo Lutter

«Päriselt ongi selline asi toimumas. Ma julgen väga selgelt väita, et Eesti tervishoid on paremas valmisolekus kui kunagi varem,» kommenteeris Vaiknemets, kes isegi Politicole sel teemal kommentaare jagas. Küll aga andis ta mõista, et varud pole tingimata sõjaolukorraks, vaid ka muudeks kriisideks. Just terviseamet juhib sellistel aegadel meditsiinisündmusi.

Alates 2023. aastast on Vaiknemetsa sõnul läinud hinnanguliselt 50 miljonit eurot ainuüksi tervishoiu valmisolekusse. «Sõjalise konteksti vaatest oleme investeerinud näiteks ka satelliitsidesse, raadiosse. Oleme ostnud ja toetanud kiirabisid ka kiivrite ja ballistiliste vestide hankimisel.» Kiivrid on tänaseks kohal, aga vestid veel saabumas, täpsustas ta.

Kõige suuremaks projektiks on Vaiknemetsa sõnul traumavarude varumine, üheks tuntumaks näiteks žgutid.

«Need on sellised asjad, mida iga päev haiglas ka leidub, küll aga kui me räägime sõjalisest konfliktist või masskannatanutega sündmustest, lähevad need numbrid tuhandetesse.»