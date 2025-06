GRAAFIKUD Selgusid selle aasta põhikooli- ja riigieksamite tulemused

Nii põhikooli kui gümnaasiumi puhul on tegemist esmaste tulemustega ning lõplik ülevaade selgub alles sügisel. Gümnaasiumi riigieksameid hindavad haridus- ja noorteameti palgatud hindajad, põhikooli eksameid parandab iga kool ise hindamisjuhendite järgi. Selleks, et saada tulemustest adekvaatsem pilt kutsutakse osa eksamitöid haridus- ja noorteametisse tagasi ning kontrollitakse üle, kas need on hinnatud täpselt juhendi järgi ja kas tulemused klapivad omavahel.

Haridus- ja noorteameti hindamiskeskuse juht Alge Ilosaar rõhutab, et tulemuste juures tuleb igal aastal arvestada seda, et õpilased on erinevad, kuid see alus, mille põhjal eksamid koostatakse, on ikkagi ühetaoline.