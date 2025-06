Terras võtab Tallinnalt liinivõrgu laiendamise toetuse ära

Otsuse tingis Tallinna transpordiameti käskkiri, mis keelab alates 1. augustist maakonnabussidel Balti jaama liikuvuskeskuse kasutamise, teatas ministeerium. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul õõnestab Tallinna otsus riikliku ühistranspordireformi keskset eesmärki – luua ühtne ja ladusalt toimiv transpordivõrk. «Reformi siht on kasvatada reisijate arvu, kombineerides mugavalt bussi-, rongi- ja linnatransporti. Selle vältimatu eeldus on toimiv liikuvuskeskus, milleks Tallinnas on praegu Balti jaam,» sõnas Terras.

Ta lausus, et linna samm töötab sellele eesmärgile otse vastu, killustades transpordivõrku ning muutes eri veoliikide ühildamise reisija jaoks keerulisemaks, ajakulukamaks ja kallimaks. «Balti jaam on praegu Tallinnas ainus sõlmpunkt, kus rongid, maakonnabussid ja linnatransport moodustavad hästi integreeritud terviku. Teistes kohtades on peatused laiali pillutatud, mis on reisijale ebamugav ja segadust tekitav,» ütles minister.