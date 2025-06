Ainuüksi pangapettustega on tänavuse poolaasta jooksul eestlastelt välja petetud rohkem raha kui mullu terve aasta vältel. Politsei- ja piirivalveameti andmeil registreeriti 2024. aastal 387 juhtumit ja peteti välja ligi 2,3 miljonit eurot, kuid aasta hiljem, on juba juunikuuks varastatud 2,4 miljonit eurot. Ennetustööd võiks tõhustada aga seadusloome ümberkorraldus, millega saaksid pangad ja korrakaitsjad omavahel juhtumite infot vahetada, kuid praegu on see õiguslikult piiratud.