«Liikmesriigid peaksid tegema kõik vajalikud sammud tagamaks, et isikutel, kes on või on olnud palgatud Venemaa relvajõudude või teiste režiimi nimel tegutsevate relvastatud rühmituste poolt, ei lubataks meie julgeolekut õõnestada ega Schengeni alal vabalt liikuda. Eelkõige on oluline vältida elamislubade või viisade andmist neile, kes on osalenud Ukraina-vastases agressioonisõjas,» kutsuvad ministrid rakendama viisakeeldu Ukraina vastu sõdinutele.