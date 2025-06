Postimees rääkis Toriga kapo peamajas Põhja- ja Baltimaade siseministrite kohtumise raames toimunud üritusel. Kaitsepolitsei tegi kohtumisel osalenud ministritele, aga ka Euroopa Komisjoni siseasjade volinikule ja Euroopa piirivalveagentuuri Frontexi juhile ülevaate siinse piirkonna ohupildist. Eelkõige räägiti Venemaa mõjutustegevusest ning Vene eriteenistuste tegevusest. «Mis on need ohuvektorid, kuidas tegutsetakse Eestis, aga mida me näeme tegelikult ka laiemalt,» selgitas ta.