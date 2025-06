Koolid naudivad medalisadu

«Kaheksanda klassini olin alla keskmise koolipoiss,» tunnistab Stefan. Kuigi trenn on talle esmatähtis, peab ta haridusest lugu ning on viimaste aastate jooksul õppimises tubli olnud. Raskuste kiuste tippu ronimist on Stefanile enim õpetanud vigursuusatamine, mis on tema suurim kirg olnud viimased kaheksa aastat.