See on ühtlasi esimene maastikul tehtav töö Balti kaitsevööndi Eesti lõigul, kuhu sügisel lisanduvad esimesed punkrid. «Nüüd võib öelda, et jah, me oleme alustanud (Balti kaitsevööndi – toim) rajamistöödega, kus me esimeses järgus rajame tankitõkestuskraave,» kinnitas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) Balti kaitsevööndi projektijuht Armin Siilivask.