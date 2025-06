Otsuse tingis Tallinna transpordiameti käskkiri, mis keelab alates 1. augustist maakonnabussidel Balti jaama liikuvuskeskuse kasutamise, teatas ministeerium. Terrase sõnul õõnestab Tallinna otsus riikliku ühistranspordireformi keskset eesmärki: luua ühtne ja ladusalt toimiv transpordivõrk. «Reformi siht on kasvatada reisijate arvu, kombineerides mugavalt bussi-, rongi- ja linnatransporti. Selle vältimatu eeldus on toimiv liikuvuskeskus, milleks Tallinnas on praegu Balti jaam,» sõnas Terras.