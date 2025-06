Maakohtu lõppjäreldusega nõustunud ringkonnakohus asus seisukohale, et prokuratuuri vastuväited ei ole õiguslikult põhjendatud ja osaliselt olid need ka tõendamata.

Ringkonnakohus leidis Heldna rotatsiooni ja ametisse nimetamise kohta politsei- ja piirivalveametisse (PPA), et prokuratuuri seisukoht näilikkusest pole õige. Kohtu hinnangul ei ole tõendatud, et Heldna ei tahtnud PPAsse naasta. Ringkonnakohus rõhutas, et maakohus hindas kõiki tõendeid korrektselt.