Zelenskõi kirjeldas ootusi uuele maavägede ülemale

«Täna allkirjastasin dekreedi, millega nimetasin Ukraina relvajõudude maaväe ülemaks brigaadikindral Hennadi Šapovalovi, kes teenis Saksamaal Wiesbadenis. Kindrali ülesannete hulka kuulus muu hulgas koordineerimine meie NATO partneritega. Kogu positiivne koordineerimiskogemus ja kogu meie sõdurite reaalne lahingukogemus tuleb nüüd rakendada Ukraina maavägedes. Muudatused on vajalikud ja see on hädavajalik,» seletas president.