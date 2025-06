Zelenskõi ja Lagarde arutasid külmutatud Vene varade kasutamist

«Oleme tänulikud, et olete otsustanud tulla Ukrainasse isegi pärast äsjaseid jõhkraid rünnakuid meie tsiviiltaristule ja inimestele. Me hindame selliseid samme. Kõige tähtsamad on inimesed ja avalik moraal. Seega oleme väga tänulikud, et on sõpru, kes saavad meie rahvast sõjaajal toetada,» ütles president.