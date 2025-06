UUDISNÄDAL Nädala tippsündmuste ülevaade: vehklemismedal, pinged Tallinnas ja Iraanis

Tallinna ringkonnakohus jättis kolmapäeval muutmata Harju maakohtu märtsikuise õigeksmõistva otsuse rotatsioonikelmuses süüdistatud endiste politseijuhtide Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere kriminaalasjas. Maakohtu lõppjäreldusega nõustunud ringkonnakohus asus seisukohale, et prokuratuuri vastuväited ei ole õiguslikult põhjendatud ja osaliselt olid need ka tõendamata. Ringkonnakohus leidis Heldna rotatsiooni ja ametisse nimetamise kohta politsei- ja piirivalveametisse (PPA), et prokuratuuri seisukoht näilikkusest pole õige. Kohtu hinnangul ei ole tõendatud, et Heldna ei tahtnud PPAsse naasta. Ringkonnakohus rõhutas, et maakohus hindas kõiki tõendeid korrektselt.