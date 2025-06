«Esimese asjus kestab teist kuud suvine pealetung Ida-Ukrainas, kus Vene väed on takerdunud Ukraina visasse kaitsesse ja sõjategevus on muutunud taktikalisemaks. Venelased liiguvad kaotuste kiuste visalt edasi 150–160 rünnakuga ööpäevas. Peamine pingutus on Donetski oblastis, kus toimuvad pooled lahingud. Ukraina põhjaosas on Sumõ oblasti suunaline edasiliikumine peatatud. Venelaste esmane edu tulenes ukrainlaste kaitserajatiste puudusest – viga, mis on nüüdseks korvatud,» ütles Kiviselg.