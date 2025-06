Kui 2022. aastal pääses Eestist Michelini giidi kokku 31 restorani, siis tänavu pälvis Michelini tunnustuse juba 43 restorani, neist 12 väljaspool Tallinna.

Lätis on 31, Soomes 33 ja Leedus 37 Michelini tunnustusega restorani. Norras on neid 51, Rootsis küll juba 80 ja Taanis 109, kuid tuleb arvestada, et oleme neist riikidest kõige väiksema rahvaarvuga. See tähendab, et Eestil on rahvusvahelises maitseküttide piiblis rohkem restorane kui naabritel Soomes, Lätis ja Leedus ning astutakse kandadele ka Norrale.

«Kõrvutades seda tulemust rahvaarvuga, on Eestis praegu kõige rohkem Michelini restorane elaniku kohta kogu regioonis,» ütles Lepp ja lisas, et oleme muutumas maaks, mille toitu pärast reisi ainult ei kiideta, vaid kuhu ka tullakse just toiduelamuse pärast.

Tärnirestorane on Eestil algusest peale olnud kaks: NOA Chef’s Hall on hoidnud üht tärni, restoran 180° by Matthias Diether hinnati kolmandat aastat kahe tärni vääriliseks. Seejuures on Eestil ainsana Baltimaadest kahe tärni restoran. Lisaks tegutseb Eestis kolm jätkusuutliku gastronoomia eest tunnustatud rohetärniga restorani: uustulnukana Hiis Manniva külas Jõelähtmel, Kolm Sõsarat Lüllemäel ja Fotografiska Tallinnas.