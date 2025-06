INIMESTEST AEGAMÖÖDA Endel. Taevast langenud poiss

Hiljem selgus, et poisid on vahetuskaup. Orissaare koolist toodi kaks poissi Kaagverre nende asemele. Orissaare kooli tolleaegne direktor, endine sõjaväelane, jäägu ta nimi Endli palvel siin nimetamata, peksis poisid esimese asjana läbi. Rihmaga, oma kabinetis, ükshaaval. Et need teaksid, kes on peremees. Selline profülaktika. Kool sai inimliku näo, kui selle direktoriks tuli Valdur Lulla. Ta RÄÄKIS õpilastega, ütleb Endel. Väike lõik Orissaare ajaloo veebilehelt: kunagine kasvataja Janne Vink on meenutanud, kuidas veidi ula peale jäänud lapsed äratas direktor Lulla hommikul saalis vaikselt klaverit mängides. Magamistoad olid ümber saali. Poisid pistsid pead tubade ustest välja. Inimesel ja inimesel on vahe, nagu on vahe peksul ja klaverimängul.