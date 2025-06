Jašin: ei paista, mismoodi see kõik oleks rahaliselt tehtav

Haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin rääkis Postimehele, et viimased kaks päeva ja kaasaarvatud täna hommikul on koalitsioon neljakesi konstruktiivselt vaadanud rahaliste katteallikate küsimust kui ka tehnilist poolt. «​Igasugu sissekirjutused, lasteaiajärjekordade hoidmine või ligipääsetavuse vähendamine teiste omavalitsuste lastevanematele. Sisukalt oleme vaadanud ja tegelikult on olemas osaliselt vastus kõikidele küsimustele juba tänahommikuse seisuga.»

Rahaliste allikatega on asi siiski keerulisem, sest lasteaia kohatasu nulli toomine, mis võtaks eelarvest üheksa miljonit eurot, on vaid üks osa võrrandist. «Teine aspekt on see, mida Eesti 200 ja mina isiklikult välja tõin - kui üldse rääkida ja populismi teha enne valimisi, siis peab ka sisuliselt raha suunama õpetajate või tugispetsialistide palkadesse ja kohtade loomise kiirendamisse. Kuna eralasteaedade- ja hoidude liidu esimees saatis linnavalitsusele kirja, kus kirjeldas objektiivselt kehva seisu - juba sel aastal on 15 protsenti lastest eralasteaedadest ära läinud ja enamus neist on läinud munitsipaallasteaedadesse,» selgitas Jašin ning lisas, et tema teada on päris mitu eralasteaeda kinni minemas.

Kuna linna poliitika on eralasteaedu sisuliselt välja suretamas, siis on linnal vaja nende toetust tõsta. «See kõik kokku on kaunis ümmargune summa, et täita nii Reformierakonna palvet lasteaia kohatasu nulli viia kui ka Eesti 200 palvet õpetajate ja tugispetsialistide palkade osas ja toetada eralasteaedu,» märkis Jašin.

«Ütlen ausalt, et kaugeltki ei paista, kuidas seda kõike ära teha sellisel kujul ja mitte ainult valimisteks, vaid et see oleks ka päriselt teostatav järgmisel aastal,» möönis Jašin. Hommikul Reformierakonna esindajatega koos istudes paistis talle, et mingisugune arusaamine «teemat kokku pakkida» paistis ka oravate poolelt ning arusaam vajadusest leida kompromiss. «Eesti 200 jätkuvalt leiab, et null eurot lasteaia kohatasu on ilge populism, see teeb halvemaks kogu meie alushariduse ning seda teha me ei soovi. Aga kui juba rääkida vähendamisest, siis ilmselgelt on vaja suunata alusharidusse natuke targemat raha.»​